 الأمم المتحدة تستأنف المساعدات في شمال ولاية راخين بميانمار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأمم المتحدة تستأنف المساعدات في شمال ولاية راخين بميانمار اختتام أعمال المؤتمر الدولي لمسلمي آسيان الأول أمة وسطا شاهد.. “تقنية الفيديو” تفضح قائد روما وتتسبب بطرده! “الشريان” رئيساً تنفيذياً لهيئة الإذاعة والتلفزيون مؤسسة الحبوب تعلن ترسية استيراد 723 ألف طن من الشعير العلفي نيوزيلندا تحذر من زلازل قوية وموجات تسونامي عاتية أمانة الرياض تواصل حملتها في إزالة التعديات على الطرق والمرافق العامة روسيا: توقعات ببقاء إنتاج النفط مستقراً حتى 2035 أمانة نجران تضبط محاليل طبية تنقل بطريقة مخالفة «53» قتيلاً في حصيلة جديدة للقصف الروسي شرق سوريا وثيقة حوثية تكشف حملات المطالبة بفتح المنافذ الإغاثية السيطرة على حريق بمستشفى الملك فيصل بالطائف

الأمم المتحدة تستأنف المساعدات في شمال ولاية راخين بميانمار

الأمم المتحدة تستأنف المساعدات في شمال ولاية راخين بميانمار
المناطق - واس

أعلن برنامج الغذاء العالمي عن بدء التخطيط لإستئناف توزيع المساعدات الغذائية في شمال ولاية راخين بميانمار ،التي تستهدف في المرحلة الأولى منها 36 ألف شخصا من مسلمي الروهينجا .
وأعرب البرنامج عن القلق إزاء النقص الحاد للغذاء وإنعدام الأمن الغذائي شمال راخين منذ أغسطس الماضي مع إندلاع أعمال العنف والتشرد داخل الولاية وعبر الحدود مع بنجلاديش .
وفي الوقت الذي توقفت عمليات البرنامج في الشمال ، فقد واصل تقديم المساعدات الغذائية لنحو 72 ألف شخصا خلال شهر نوفمبر في وسط راخين .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>