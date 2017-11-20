 الزكاة والدخل تدشّن بوابة التوظيف وتعلن عن وظائف شاغرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الزكاة والدخل تدشّن بوابة التوظيف وتعلن عن وظائف شاغرة الأمم المتحدة تستأنف المساعدات في شمال ولاية راخين بميانمار اختتام أعمال المؤتمر الدولي لمسلمي آسيان الأول أمة وسطا شاهد.. “تقنية الفيديو” تفضح قائد روما وتتسبب بطرده! “الشريان” رئيساً تنفيذياً لهيئة الإذاعة والتلفزيون مؤسسة الحبوب تعلن ترسية استيراد 723 ألف طن من الشعير العلفي نيوزيلندا تحذر من زلازل قوية وموجات تسونامي عاتية أمانة الرياض تواصل حملتها في إزالة التعديات على الطرق والمرافق العامة روسيا: توقعات ببقاء إنتاج النفط مستقراً حتى 2035 أمانة نجران تضبط محاليل طبية تنقل بطريقة مخالفة «53» قتيلاً في حصيلة جديدة للقصف الروسي شرق سوريا وثيقة حوثية تكشف حملات المطالبة بفتح المنافذ الإغاثية

الزكاة والدخل تدشّن بوابة التوظيف وتعلن عن وظائف شاغرة

الزكاة والدخل تدشّن بوابة التوظيف وتعلن عن وظائف شاغرة
المناطق - واس

دشّنت الهيئة العامة للزكاة والدخل على موقعها الإلكتروني، بوابة لتقديم طلبات التوظيف لكلا الجنسين، إذ ترغب الهيئة في استقطاب الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات للمساهمة في تأسيس المنظومة المستقبلية، لبناء وقيادة عجلة التغيير في اقتصاد المملكة وتحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة، حيث تهدف الهيئة لخلق فرص تنافسية ورفع نسبة الشباب وتمكين المرأة في القطاع الحكومي، ودعم البرامج التي تقود تنفيذها الهيئة التي تسهم في تنويع مصادر الدخل في المملكة ودعم مشاريع الدولة لتقديم خدمة عالية الجودة للمواطنين والمقيمين .
من جانبه أوضح مدير عام رأس المال البشري بالهيئة محمد الحربي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة لإتاحة الفرصة لكل من أراد أن يتقدم للانضمام إلى الهيئة حيث نسعى لاستقطاب الكفاءات الوطنية من كلا الجنسين وترشيح المؤهلين من المواطنين والمواطنات ممن يمتلك المتطلبات الأساسية للوظائف والخبرات المناسبة.
وأشار الحربي إلى أن الموقع حالياً يقدم مجموعة من الوظائف الشاغرة لكلا الجنسين في التخصصات التالية: مالية، قانون، علاقات عملاء، محاسبة، نظم المعلومات الإدارية وتقنية المعلومات، وآخر موعد لاستقبال الطلبات هو 21 ديسمبر 2018م.
ودعت هيئة الزكاة والدخل الراغبين للتقديم بزيارة صفحة التوظيف على الرابط التالي http://careers.gazt.gov.sa 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>