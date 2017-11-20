الزكاة والدخل تدشّن بوابة التوظيف وتعلن عن وظائف شاغرة

دشّنت الهيئة العامة للزكاة والدخل على موقعها الإلكتروني، بوابة لتقديم طلبات التوظيف لكلا الجنسين، إذ ترغب الهيئة في استقطاب الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات للمساهمة في تأسيس المنظومة المستقبلية، لبناء وقيادة عجلة التغيير في اقتصاد المملكة وتحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة، حيث تهدف الهيئة لخلق فرص تنافسية ورفع نسبة الشباب وتمكين المرأة في القطاع الحكومي، ودعم البرامج التي تقود تنفيذها الهيئة التي تسهم في تنويع مصادر الدخل في المملكة ودعم مشاريع الدولة لتقديم خدمة عالية الجودة للمواطنين والمقيمين .

من جانبه أوضح مدير عام رأس المال البشري بالهيئة محمد الحربي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة لإتاحة الفرصة لكل من أراد أن يتقدم للانضمام إلى الهيئة حيث نسعى لاستقطاب الكفاءات الوطنية من كلا الجنسين وترشيح المؤهلين من المواطنين والمواطنات ممن يمتلك المتطلبات الأساسية للوظائف والخبرات المناسبة.

وأشار الحربي إلى أن الموقع حالياً يقدم مجموعة من الوظائف الشاغرة لكلا الجنسين في التخصصات التالية: مالية، قانون، علاقات عملاء، محاسبة، نظم المعلومات الإدارية وتقنية المعلومات، وآخر موعد لاستقبال الطلبات هو 21 ديسمبر 2018م.

ودعت هيئة الزكاة والدخل الراغبين للتقديم بزيارة صفحة التوظيف على الرابط التالي http://careers.gazt.gov.sa