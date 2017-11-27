 استنكار يمني لاحتجاز الميلشيات الانقلابية شحنة أدوية مقدمة من منظمة اليونيسيف لأطفال الحديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

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استنكار يمني لاحتجاز الميلشيات الانقلابية شحنة أدوية مقدمة من منظمة اليونيسيف لأطفال الحديدة

استنكار يمني لاحتجاز الميلشيات الانقلابية شحنة أدوية مقدمة من منظمة اليونيسيف لأطفال الحديدة
المناطق - واس

استنكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبد الرقيب فتح بشدة احتجاز ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية شاحنة أدوية خاصة بالأطفال في محافظة إب، والمخصصة لمحافظة الحديدة.
وأوضح فتح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الشحنة المحتجزة والخاصة بأدوية للأطفال مقدمة من منظمة اليونيسيف وتم احتجازها في المنافذ الجمركية التي استحدثتها الميليشيا الانقلابية في عدد من مداخل المحافظة.
وأكد أن استمرار الميليشيا الانقلابية في احتجاز ونهب القوافل والمساعدات الاغاثية والإنسانية والطبية عمل إرهابي، ويزيد من تعقيد الوضع الإنساني في اليمن الذي لا يحتمل مزيد من التعقيدات.

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