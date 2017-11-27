بيتكوين تقترب من 10 آلاف دولار

ارتفعت الـ “بيتكوين”، العملة الإلكترونية الأكثر شعبية في العالم، اليوم الاثنين فوق مستوى الـ 9700 دولار، مسجلة بذلك مستويات قياسية جديدة.

وبلغت قيمة العملة الإلكترونية بحلول الساعة 08:57 بتوقيت غرينيتش (11:57 بتوقيت موسكو) 9729.69 دولار، مرتفعة بنسبة 2.6%، وبذلك تكون القيمة السوقية لعملة الـ “بيتكوين” قد وصلت إلى 161 مليار دولار.

وكانت الـ “بيتكوين” قد سجلت مكاسب قوية منذ بداية 2017، حيث صعدت من مستوى أقل من 1000 دولار في بداية العام الجاري لتصل اليوم إلى 6500 دولار.

coindesk

وجاءت مكاسب العملة الإلكترونية رغم التحذيرات المتواصلة من قبل شركات أبحاث ومستثمرين بشأن تعرضها لـ”فقاعة سعرية” في الفترة الحالية.

ويرى محللون أن الـ”بيتكوين” ليست إلا فقاعة أخرى مشابهة للأزمة في بداية التسعينات، والأزمة العقارية في الأعوام 2006 و2007، وانهيار أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية ما بين عامي 2008 و2009.