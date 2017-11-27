 “هدف” 8 آلاف امرأة عاملة في سوق العمل يتقدمن لبرنامجي النقل “وصول” وضيافات الأطفال “قرة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

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“هدف” 8 آلاف امرأة عاملة في سوق العمل يتقدمن لبرنامجي النقل “وصول” وضيافات الأطفال “قرة”

“هدف” 8 آلاف امرأة عاملة في سوق العمل يتقدمن لبرنامجي النقل “وصول” وضيافات الأطفال “قرة”
المناطق - واس

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” خالد أبا الخيل، أن 8568 سعوديةً تقدمن على برنامجي دعم ضيافات الأطفال “قرّة” ودعم نقل المرأة العاملة “وصول”، وذلك خلال ستة أسابيع من إطلاقهما، إذ يهدفان إلى دعم السعوديات العاملات في القطاع الخاص وتذليل التحديات التي تواجههن .
وأوضح أبا الخيل، أن برنامج “وصول” حظي بالنصيب الأكبر من عدد المتقدمات, إذ بلغ عددهن 5066 سعودية، فيما بلغ عدد المتقدمات على برنامج “قرّة” 3502 من السعوديات، لافتاً إلى أن البرنامجين يسهمان في زيادة الاستقرار الوظيفي للسعوديات العاملات في منشآت القطاع الخاص ويغطيان معظم مناطق المملكة .
وأبان أن برنامج “وصول” يأتي كأحد الحلول لمعالجة تحديات التنقل من وإلى مقر العمل، من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين”، في حين يأتي برنامج “قرّة” ليسهم في تمكين المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، فضلًا عن زيادة مراكز ضيافات الأطفال وتطوير وتحسين مستوى الجودة في تلك المراكز، واستحداث نماذج من خدمات ضيافة الأطفال كمراكز ضيافات الأطفال المنزلية .
ودعا أبا الخيل السعوديات العاملات في القطاع الخاص إلى التسجيل في برنامج نقل المرأة العاملة “وصول” من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج من خلال الرابط https://www.wusool.sa، وبرنامج دعم ضيافات الأطفال “قرّة” عبر الرابط www.qurrah.sa، والاطلاع على التفاصيل الخاصة بالبرنامجين .

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