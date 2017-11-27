التعليم: يستطيع المبتعث أن ينتقل لأي دولة من دول الابتعاث

أكد وكيل وزارة التعليم للبعثات المشرف على الملحقيات الثقافية الدكتور جاسر الحربش أن أي مبتعث الآن يستطيع أن ينتقل لأي دولة من دول الابتعاث، حيث تم إلغاء التعميم الذي يمنع الانتقال، مشيراً إلى أن أي مبتعث يحصل على منحه من جامعته الأجنبية التي يدرس بها سوف يتم ضمه للابتعاث وتتكفل الوزارة ببقية مصروفاته.

وأوضح الدكتور جاسر الحربش خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته الملحقية الثقافية السعودية في لندن له وللملحق الثقافي ببريطانيا الدكتور عبدالعزيز المقوشي مع الطلبة والطالبات المبتعثين في بريطانيا، بمقر الملحقية في لندن أن نظام الابتعاث المطوّر الجديد سيتيح خياراً لتدريب المبتعث خلال أو بعد فترة ابتعاثه في الشركات المتخصصة، للاستفادة من المبتعثين وإتاحة الفرصة لخريجي الابتعاث في العمل.

وأجاب الدكتور الحربش والدكتور المقوشي على استفسارات الطلاب والطالبات واستمعا إلى مقترحاتهم المتعلقة بمسيرتهم التعليمية وغيرها من المسائل الأخرى.