 التعليم: يستطيع المبتعث أن ينتقل لأي دولة من دول الابتعاث | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

التعليم: يستطيع المبتعث أن ينتقل لأي دولة من دول الابتعاث “هدف” 8 آلاف امرأة عاملة في سوق العمل يتقدمن لبرنامجي النقل “وصول” وضيافات الأطفال “قرة” بيتكوين تقترب من 10 آلاف دولار بدء أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربي بالقاهرة نائب أمير نجران يلتقي مدير جوزات المنطقة نائب أمير نجران يناقش سير العمل في شرطة المنطقة سيدات أعمال غرفة أبها يزرن الأطفال المعوقين بعسير بدء إيفاد معلمي عسير للتدريس في الخارج لقاء موسع لمحامي المنطقة الشرقية مساء اليوم الثلاثاء فلتر الورد بصمة جنوبية لعاصمة السياحة العربية ‎مركز الملك فيصل للبحوث يشارك في حلقة حول “مستقبل الوطن العربي” نظمتها مكتبة الاسكندرية ٢٠ صورة توثيقية من قبل ١٦ مشارك.. أكثر من ٥٠٠ زائر لمعرض صور الآثار المستعارة في بيشة

التعليم: يستطيع المبتعث أن ينتقل لأي دولة من دول الابتعاث

التعليم: يستطيع المبتعث أن ينتقل لأي دولة من دول الابتعاث
المناطق - الرياض

أكد وكيل وزارة التعليم للبعثات المشرف على الملحقيات الثقافية الدكتور جاسر الحربش أن أي مبتعث الآن يستطيع أن ينتقل لأي دولة من دول الابتعاث، حيث تم إلغاء التعميم الذي يمنع الانتقال، مشيراً إلى أن أي مبتعث يحصل على منحه من جامعته الأجنبية التي يدرس بها سوف يتم ضمه للابتعاث وتتكفل الوزارة ببقية مصروفاته.
وأوضح الدكتور جاسر الحربش خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته الملحقية الثقافية السعودية في لندن له وللملحق الثقافي ببريطانيا الدكتور عبدالعزيز المقوشي مع الطلبة والطالبات المبتعثين في بريطانيا، بمقر الملحقية في لندن أن نظام الابتعاث المطوّر الجديد سيتيح خياراً لتدريب المبتعث خلال أو بعد فترة ابتعاثه في الشركات المتخصصة، للاستفادة من المبتعثين وإتاحة الفرصة لخريجي الابتعاث في العمل.
وأجاب الدكتور الحربش والدكتور المقوشي على استفسارات الطلاب والطالبات واستمعا إلى مقترحاتهم المتعلقة بمسيرتهم التعليمية وغيرها من المسائل الأخرى.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>