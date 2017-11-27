 أمير عسير يعلن أسماء الفائزين بجائزة الملك خالد .. الأربعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير عسير يعلن أسماء الفائزين بجائزة الملك خالد .. الأربعاء

أمير عسير يعلن أسماء الفائزين بجائزة الملك خالد .. الأربعاء
المناطق - عسير

بمشيئة الله تعالى يعقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، رئيس هيئة جائزة الملك خالد يوم الأربعاء المقبل مؤتمراً صحافياً يعلن من خلاله أسماء الفائزين بجائزة الملك خالد للعام ٢٠١٧م ، و ذلك بمكتب سموه بمقر الإمارة بمنطقة عسير .

 

وأوضح المشرف العام على الشؤون الإعلامية بمكتب سمو أمير منطقة عسير والمتحدث الرسمي بالإمارة سعد بن عبدالله آل ثابت أن سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز  ، رئيس مجلس جائزة الملك خالد سيعلن خلال المؤتمر أسماء الفائزين بالجائزة لهذا العام في فروعها الثلاثة شركاء التنمية ، و التميز للمنظمات غير الربحية ، والتنافسية المسؤولة .

 

مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة مشاركة الجهات الإعلامية “المرئية والمسموعة والمقروءة “، بالمنطقة على حضور المؤتمر وتغطيته إعلامياً بالشكل الذي يليق بالجائزة .

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