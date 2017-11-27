 أشاد بمستواها الأكاديمي المتميز.. وزير التعليم: جامعة نجران إضافة للتعليم العالي في المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أشاد بمستواها الأكاديمي المتميز.. وزير التعليم: جامعة نجران إضافة للتعليم العالي في المملكة

أشاد بمستواها الأكاديمي المتميز.. وزير التعليم: جامعة نجران إضافة للتعليم العالي في المملكة
المناطق - نجران

اعتبر معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، جامعة نجران إضافة للتعليم العالي في المملكة بشكل عام، والمنطقة على وجه الخصوص، مشيداً بالمستوى الأكاديمي المتميز الذي وصلت إليه الجامعة.
وأكد الدكتور العيسى خلال زيارته للجامعة اليوم “الاثنين” ولقاءه معالي المدير الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي ووكلاء الجامعة، أن استكمال مشاريع المدينة الجامعية في وقت وجيز يعد إنجازاً يستحق التقدير، لافتاً إلى تطلعه مواصلة الجامعة تميزها على المستوى المحلي والدولي لتواكب النهضة التي تشهدها المملكة في مجال التعليم العالي.
من جهته، قدم معالي مدير الجامعة شكره لوزير التعليم على دعمه وتشجيعه للجامعة، عاداً توجيهاته وقوداً لمسؤولي الجامعة في بذل أقصى الجهود لتحقيق التميز والنجاح.

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