انطلاق الورش التعريفية بمكتب تعليم أملج لـ «ارتقاء»

انطلقت فعاليات الورشة التعريفية بعنوان “شراكات المدرسة والأسرة والمجتمع ” (ارتقاء) التي تنظمها وحدة الشراكة المجتمعية بتعليم أملج في مركز التدريب بالمكتب، بحضور قادة المدارس.

حيث أكد مشرف النشاط بتعليم أملج صلاح المرواني في كلمة له خلال الورشة أهمية هذا البرنامج بالوزارة وعن الشراكة ( ارتقاء ) ودورها الفعال حيث تعكس رغبة المجتمع واستعداده للاندماج والإسهام الفاعل في جهود تحسين التعليم وتطويره، مشيرا إلى أن من عوامل النجاح وزيادة تحقيق التفوق للأبناء هو دعم الاسرة والمجتمع، وتفعيل دور الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع.

وتطرق ” المرواني” الى الدليل التنظيمي والإجرائي وأبرز أهداف الشراكة بتنمية الاتجاه الإيجابي نحو التعليم، وتحقيق التغير المتجه نحو التنمية، وبتوفير الدعم المادي والمعنوي للميدان التربوي، وتوافر الخبراء، وزيادة مشاركة المؤسسات الأهلية والأفراد بعملية تطوير التعليم، وتطبيق نظام الجودة الشاملة في التعليم، وتحسين جودة المنتج التعليمي وربط التعليم بسوق العمل.