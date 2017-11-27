الاعتداء على قائد مدرسة بالرياض والشرطة تبحث عن المعتدين

أكّدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وقوفها الكامل مع قائد مدرسة طلحة بن مصرف الذي تم الاعتداء عليه بعد نهاية الدوام.

وقالت الإدارة في بيان لها اليوم على لسان متحدثا الرسمي علي الغامدي، “إن قائد المدرسة الأستاذ يوسف السليس وحين خروجه من المدرسة بعد نهاية الدوام، اعترضه مجموعة من الأشخاص واعتدوا عليه بالضرب، وقد تم إسعاف السليس وتم نقله إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية لتلقي العلاج، كما تم إبلاغ شرطة حي الروضة والتي بدأت بالتحري والتحقيق في الحادثة”.

وقال الغامدي: “إن الإدارة وبناء على توجيه المدير العام الأستاذ حمد الوهيبي، تتابع حالة قائد المدرسة وتمنحه الدعم الكامل والتعاون مع شرطة المنطقة حتى يتم القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة والمطالبة بالحق حماية للمؤسسة التعليمية والجهات التابعة لها”.