الكويت.. أحكام بسجن نواب ومواطنين من مقتحمي مجلس الأمة 2011

قضت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ لنواب في مجلس الأمة ومواطنين وذلك في قضية اقتحام المجلس، وعاقبت المحكمة أيضا النائب السابق مسلم البراك بالسجن سبع سنوات في نفس القضية.

ويتهم في القضية عدد من النواب السابقين والحاليين، من بينهم النائبان في مجلس الأمة الحالي جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، والنواب السابقون مسلم البراك وفهد الخنة وفيصل المسلم وخالد شخير ومبارك الوعلان ومحمد الخليفة وفلاح الصواغ.

وترجع قضية “اقتحام مجلس الأمة” إلى عام 2011 والتي اتهم فيها بالاقتحام تسعة نواب من مجلس الأمة السابقين و 70 مواطناً، وكان سبب الاقتحام هو المطالبة بإقالة رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح. يذكر أن هذا الحكم ليس نهائيا فهناك محكمة التمييز التي يعتبر حكمها نهائياً

ولأول مرة في التاريخ الكويتي يصدر حكم قضائي بسجن نواب في مجلس الأمة أثناء فترة ولايتهم التشريعية .

وفور صدور الحكم، انقسم الكويتيون حوله، حيث صعد هاشتاغ #قضية_دخول_المجلس على موقع التواصل “تويتر” من قبل مؤيدي النواب والشباب المقتحمين، حيث اعتبروا أن ما جرى “دخول” وليس “اقتحامًا”، للدلالة على معارضة الحكم الصادر بحقهم اليوم.

وعلى النقيض، صعد بدوره هاشتاغ #قضية_اقتحام_المجلس على موقع التواصل “تويتر”، ليعلن ناشطون من خلاله تأييد الحكم الصادر بحق البراك ومن معه.

فيما رأى مؤيدو الحكم، أن البراك والمتهمين استحقوا العقوبة؛ بسبب مخالفتهم القانون، حيث اعتبروا أن ما فعلوه يخرج عن حقوق المطالبة السلمية المشروعة في الدولة إلى استخدام العنف.

