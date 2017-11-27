بلدية محافطة الخرج تكثف حملاتها على الباعة الجائلين

نفذت بلدية محافظة الخرج ممثلة بإدارة الطوارىء، حملة رقابية ميدانية على الباعة المتجولين وبمساندة من إدارة النظافة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري بأنه تم تكثيف الحملات على الباعة المتجولين المتواجدين في طريق الدلم ، وكذلك أمام محطات الوقود بطريق الرياض وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين لأنظمة البيع لجميع الباعة المتجولين, مؤكدا استمرار الحملة لمنع هذه الظاهرة المخالفة لأنظمة البيع .

وبين رئيس البلدية أن البلدية لا تألو جهداً في متابعة وضبط مراقبة الباعة المتجولين من الافتراش بالطرقات والساحات العامة مع تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة في تطوير أداء عمل الرقابة الصحية حاثاً المواطنين والمقيمين أن يشاركوها حرصها عبر الالتفات لما يقدم لهم ولأبنائهم من أطعمة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.