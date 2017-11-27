مشروع إنشاء 54 عيادة خارجية بأبها للولادة

في إطار مواكبة تطوير المشاريع الصحية من قبل الوزارة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لمتلقي خدماتها الصحية من خلال تحسين البنية التحتية تم تسليم موقع مشروع مبنى العيادات الخارجية بمستشفى أبها للنساء والولادة للمقاول للبدء في التنفيذ.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي بصحة المنطقة عبدالعزير بن يحيى آل شايع مشيراً بأن المرحلة الأولى للمشروع تشمل الأعمال الاعتيادية للهيكل الخرساني على مساحة 1360 متر مربع تتكون من دورين تحتوي على عدد(54 )عيادة طبية إلى جانب المكاتب الإدارية والخدمات تستغرق ستة أشهر بقيمة اجمالية مليون ومائتان وواحد وأربعون ألف ريال.

من جانبه ذكر مدير المستشفى الدكتور / علي مستور أن هذا المشروع يعتبر من المشاريع المهمه والحيوية وسوف يشكل نقلة نوعيه للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمنطقة عسير في تخصص النساء والتوليد والأطفال عند الانتهاء منه .