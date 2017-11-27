أمانة عسير تضبط مصنع للحلويات بعد رصد عدد من التجاوزات

عززت أمانة منطقة عسير ممثلة بإدارة الرخص والرقابة الشاملة وإدارة الرقابة الصحية سلامة أسواقها عبر تواصل جولاتها الرقابية وحملاتها التفتيشية و ذلك بتوجيهه و متابعة من سعادة امين منطقة عسير م. عبدالله المصلح .

حيث قامت الفرق الميدانية بجولات تفتيشية بإشراف ميداني مباشر من م. عبدالعزيز الرمثي مدير إدارة الرخص والرقابة الشاملة و م. احمد أبو عابد مدير إدارة الرقابة الصحية .

و اوضح الرمثي الى إن المراقبين قد نفذوا حملات تفتيشية مساء أمس لعدد من المحال التجارية، وذلك ضمن حملات رقابية مكثفة تقوم بها أمانة منطقة عسير بشكل مستمر لتعزيز سلامة أسواقها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للعملاء ومدى استيفائها للشروط الصحية.

وأضاف موضحا بأن فرق الرقابة الصحية و بمساندة من إدارة الطوارئ قد ضبطت احد المحال التجارية التابعة للأسر المنتجة و مصنع خاص لصنع الحلويات، بعد رصد عدد من الملاحظات الصحية و الفنية بحقهم، و قد تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين حسب ما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات .

ومن جهته أوضح م. احمد أبو عابد الى ان من أبرز التجاوزات المضبوطة بحق مصنع الحلويات واحد المحال التابع للأسر المنتجة الذي تم اغلاقهما هو رصد عدد من المخالفات الصحية والفنية بجانب عدم وجود شهادات صحية للعاملين وتدني مستوى النظافة للعمالة وسوء النقل والتخزين للمواد الغذائية وحفظها بدرجات حرارة تأثر على صلاحية استهلاكها إضافة الى عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وعدم الالتزام بالزي الموحد، علاوة على مساعدة العمالة على الهرب فور وصول الفرق التفتيشية.

وأشاد أبو عابد إلى الدور الهام للمواطن و المقيم من خلال تعاونهم مع الجهات المختصة و الإبلاغ عن التجاوزات المخالفة و غير نظامية عبر الرقم الموحد للأمانة منطقة عسير 940 .



