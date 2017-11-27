الديوان الملكي : وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الثلاثاء الموافق 10 / 3 / 1439هـ ، بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون .