صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الثلاثاء الموافق 10 / 3 / 1439هـ ، بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون .
الديوان الملكي : وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
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