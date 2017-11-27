 الديوان الملكي : وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الديوان الملكي : وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود

الديوان الملكي : وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود
المناطق - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الثلاثاء الموافق 10 / 3 / 1439هـ ، بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون .

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