 “أكناف” تدعوا عملاء البنك السعودي للإستثمار تقديم نقاطهم المكتسبة لصالح أنشطة الجمعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

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“أكناف” تدعوا عملاء البنك السعودي للإستثمار تقديم نقاطهم المكتسبة لصالح أنشطة الجمعية

“أكناف” تدعوا عملاء البنك السعودي للإستثمار تقديم نقاطهم المكتسبة لصالح أنشطة الجمعية
المناطق - الباحة
دعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة “أكناف” عملاء البنك السعودي للإستثمار تقديم نقاطهم المكتسبة لصالح الجمعية عبر برنامج “وااو الخير”، الذي يعتبر أحد منتجات البنك السعودي للإستثمار لدعم و تعزيز الاستدامة و المسؤولية الاجتماعية.
و من خلال قائمة “وااو الخير” يُمكن لأعضاء البرنامج دعم الجمعيات الخيرية المصرح لها، والتي تبدأ من 1000 نقطة “وااو”، ويمكن للعميل تكرار واستبدال النقاط حسب ما يملكه من نقاط في رصيده.
 و يعتبر برنامج المكافأت “وااو” من البنك السعودي للإستثمار أحد أهم وأكبر برامج الولاء في السعودية، حيث يتم منح النقاط للعملاء المشتركين في البرنامج مقابل قيامهم بالعديد من العمليات المصرفية المتنوعة، ومن ثم تمكنهم من الحصول على هدايا متنوعة كما تسمح أيضاً باستبدالها عبر “وااو” الخير بدعم أنشطة العديد من الجمعيات الخيرية، وهو ما يعكس دور البنك في دعم أعمال المجتمع.

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