تكريم فرقة أبو سراج بعد 37 عاما من العطاء

أقام الاستاذ رشاد سمر الدين باقامة حفل تكريمي لفرقة ابو سراج بمناسبة مرور ٣٧ عام على تأسيسها ولجهودها التي قامت وتقوم بها لخدمة الفنون الشعبيه و المحافظه على التراث ومشاركاتها الرسمية و الوطنية والاجتماعية وسط حضورمتميز من المهتمين بالفن والثقافه وتم تكريم اعضاء الفرقة بتقديم دروع تذكارية لهم كما تم تكريم الموسيقار محمد المغيص والاستاذ الاعلامي احمد حسن مكي والفنان درويش صيرفي

واقيمت امسيه فنيه قدمت الفرقه خلالها العديد من الاعمال ومنها اغنية لما أنته عارف من كلمات الشاعراحمد مكي والحان الموسيقار محمدالمغيص وشارك الفنان المغيص مع الفرقه باداء الاغنية كما شارك الفنان مصطفى اسكندراني والفنان انور معوض وقدم قائد الفرقه الفنان عمرالعطاس خالص الشكر للاستاذ رشاد سمر الدين لجهوده التي قام ويقوم بها لتكريم كل من يستحق التكريم واشكره على تقديره للدور الذي قامت وتقوم به الفرقه