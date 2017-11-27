100 طالبة باختبار أولمبياد اللغة العربية بتعليم الطائف

دخلت 100 طالبة بالطائف اختبار أولمبياد اللغة العربية بشقيه التحريري والشفهي والذي انطلقت فعالياته اليوم والذي تنظمه إدارة نشاط الطالبات بحضور مديرة إدارة نشاط الطالبات فوزية الحارثي ، وأتمت الطالبات الاختبار في أجواء مثالية على أيد مشرفات متخصصات في اللغة العربية بعد ان عملت ادارة نشاط الطالبات على تهئية كافة الظروف الملائمة لتمكين الطالبات من اداء الاختبار بكل يسر وسهولة ، فيما سيتم انهاء التصحيح للاختبار ومن ثم عقد دورات تدريبية للطالبات المتميزات على مستوى الإدارة لتأهيلهن لخوض المنافسات على المستوى الوطني.

ويعنى المشروع الوزاري “أولمبياد اللغة العربية ” بإكساب الطالبات المهارات اللازمة في القدرة على الحوار بلغة عربية فصيحة خالية من الأخطاء وتدريبهن في جميع مهارات اللغة العربية وصقل مهاراتهن في المجالات الثقافية المختلفة.