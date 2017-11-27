 قياس يقدم دورة تدريبية في “تنمية ذكاء الطفل” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

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قياس يقدم دورة تدريبية في “تنمية ذكاء الطفل”

قياس يقدم دورة تدريبية في “تنمية ذكاء الطفل”
المناطق - الرياض

يقيم المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم مساء يوم الأربعاء 11 ربيع الأول 1439هـ، دورة تدريبية مجانية بعنوان “تنمية ذكاء طفلك وتعزيز فرص نجاحه”، وذلك بمقر المركز بالرياض.

وتقدم الدورة عرضًا لنتائج الأبحاث العلمية الحديثة عن الدماغ ونموه منذ الولادة، والعوامل العاطفية والاجتماعية والصحية والتربوية المعززة لذلك كما تتناول العوامل الأخرى المؤثرة سلبًا عليه.  وتتناول الدورة التعريف بذكاء الطفل، وأنماطه، والعوامل المؤثرة فيه، والأفكار الخاطئة عن نمو ذكاء الطفل، وكيف يمكن للوالدين المساعدة على تحسين ذكاء أطفالهم، ونموهم الذهني والانفعالي والاجتماعي.

وستشمل الدورة التي يقدمها الدكتور علي الحكمي، الأساليب التربوية الفعالة في مساعدة الأطفال لتحقيق النجاح المدرسي، والنجاح في الحياة عمومًا، وكيفية تنمية ثقته الطفل بنفسه، وتستعرض أيضًا أهم العوائق لنجاح الطفل وتفوقه، وتستهدف الدورة الآباء والأمهات والمربين والمربيات، وسيُقدم للمشاركين في نهاية الدورة شهادة حضور، تأتي هذه الدورة امتدادًا لبرنامج المسؤولية المجتمعية الذي يقدمه المركز الوطني للقياس، والذي يسهم في تطوير القدرات والمهارات، ويسهم في تطوير التعليم والمجتمع، ويمكن التسجيل مجانا من خلال بوابة المركز الالكترونية www.qiyas.org   .

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