 فضيحة جديدة بمونديال قطر.. تحويل غامض لـ22 مليون دولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

فضيحة جديدة بمونديال قطر.. تحويل غامض لـ22 مليون دولار قياس يقدم دورة تدريبية في “تنمية ذكاء الطفل” 100 طالبة باختبار أولمبياد اللغة العربية بتعليم الطائف تكريم فرقة أبو سراج بعد 37 عاما من العطاء “أكناف” تدعوا عملاء البنك السعودي للإستثمار تقديم نقاطهم المكتسبة لصالح أنشطة الجمعية الديوان الملكي : وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود حملة أرامكو السعودية “أريد أن أسمع” تنطلق إلى المستفيدين في كافة مناطق المملكة أمانة عسير تضبط مصنع للحلويات بعد رصد عدد من التجاوزات مشروع إنشاء 54 عيادة خارجية بأبها للولادة بلدية محافطة الخرج تكثف حملاتها على الباعة الجائلين افتتاح جلسات برنامج تطوير أداء رؤساء أقسام التربية الفنية بالإدارات التعليمية بالمملكة في تبوك الخدمة المدنية تدعو (21) متقدما ومتقدمة على الوظائف الصحية لمطابقة بياناتهم النهائية غدًا الثلاثاء

فضيحة جديدة بمونديال قطر.. تحويل غامض لـ22 مليون دولار

فضيحة جديدة بمونديال قطر.. تحويل غامض لـ22 مليون دولار
المناطق - وكالات

تحقق وزارة العدل البرازيلية ومكتب التحقيقات الفيدرالى فى تقديم قطر مبلغ 22 مليون دولار مرتبطة بملف كأس العالم 2022، وفقا لما ذكرته صحيفة “ميديابارت” الفرنسية اليوم الاثنين.
ويحلل كل من المدعي العام البرازيلي والأميركي، الحسابات المصرفية لرئيس الاتحاد البرازيلي السابق ريكاردو تيكسيرا الذي فتح حسابا في باشي موناكو وهي منشأة سويسرية حتى عام 2013، ولاحظوا أنه تم إيداع مبلغ 22 مليون دولار من مجموعة غانم بن سعد السعد وأولاده القطرية في حساب تيكسيرا في يناير 2011، وذلك بعد وقت قصير من حصول قطر على مونديال 2022.
وأفادت صحيفة “ميديابارت” أن المجموعة القطرية، بقيادة رجل الأعمال غانم بن سعد السعد، متورطة بشبهات فساد.
يذكر أن تيكسيرا، خضع لتحقيق في عمليات #احتيال و غسيل أموال بين عامي 2009 و 2012.
وتيكسيرا هو رئيس الاتحاد البرازيلي القوي منذ عام 1989، استقال في عام 2012.
وكان عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث شارك في لجنة التصويت في ديسمبر 2010 على منح كأس العالم 2022 إلى قطر، و”يشتبه في أنه شارك في شراء الأصوات لقطر بين 22 ناخبا من فيفا”.
وأفادت الصحيفة بأنه في أوائل عام 2013، كانت هناك عدة تحويلات سارية المفعول، صدرت في نفس اليوم من حساب تيكسيرا، إلى جاك وارنر الذي كان آنذاك رئيسا لاتحاد كرة القدم أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي، وكذلك محمد بن همام، رئيس اتحاد كرة القدم الآسيوية ونيكولا ليوز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>