فضيحة جديدة بمونديال قطر.. تحويل غامض لـ22 مليون دولار

تحقق وزارة العدل البرازيلية ومكتب التحقيقات الفيدرالى فى تقديم قطر مبلغ 22 مليون دولار مرتبطة بملف كأس العالم 2022، وفقا لما ذكرته صحيفة “ميديابارت” الفرنسية اليوم الاثنين.

ويحلل كل من المدعي العام البرازيلي والأميركي، الحسابات المصرفية لرئيس الاتحاد البرازيلي السابق ريكاردو تيكسيرا الذي فتح حسابا في باشي موناكو وهي منشأة سويسرية حتى عام 2013، ولاحظوا أنه تم إيداع مبلغ 22 مليون دولار من مجموعة غانم بن سعد السعد وأولاده القطرية في حساب تيكسيرا في يناير 2011، وذلك بعد وقت قصير من حصول قطر على مونديال 2022.

وأفادت صحيفة “ميديابارت” أن المجموعة القطرية، بقيادة رجل الأعمال غانم بن سعد السعد، متورطة بشبهات فساد.

يذكر أن تيكسيرا، خضع لتحقيق في عمليات #احتيال و غسيل أموال بين عامي 2009 و 2012.

وتيكسيرا هو رئيس الاتحاد البرازيلي القوي منذ عام 1989، استقال في عام 2012.

وكان عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث شارك في لجنة التصويت في ديسمبر 2010 على منح كأس العالم 2022 إلى قطر، و”يشتبه في أنه شارك في شراء الأصوات لقطر بين 22 ناخبا من فيفا”.

وأفادت الصحيفة بأنه في أوائل عام 2013، كانت هناك عدة تحويلات سارية المفعول، صدرت في نفس اليوم من حساب تيكسيرا، إلى جاك وارنر الذي كان آنذاك رئيسا لاتحاد كرة القدم أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي، وكذلك محمد بن همام، رئيس اتحاد كرة القدم الآسيوية ونيكولا ليوز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية”.