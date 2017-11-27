 زيارة 1067 مُنشأة وضبط 19 مخالفة في الخرج والمجمعة ووادي الدواسر وعفيف والزلفي والأفلاج والدوادمي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

زيارة 1067 مُنشأة وضبط 19 مخالفة في الخرج والمجمعة ووادي الدواسر وعفيف والزلفي والأفلاج والدوادمي اتفاق إيراني – قطري على تقسيم شمال اليمن طائفياً محكمة الاستئناف الكويتية تقضي بحبس نواب حاليين وسابقين وعشرات المواطنين في قضية اقتحام مجلس الأمة بن فحاس” يسلم المنزل الخامس بمركز الحفائر” توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين صحة الرياض وأوقاف الضحيان دولة المؤسسات.. ضمان تحقيق الحلم “لوفيغارو”: إيران تقرصن حسابات عون والحريري فضيحة جديدة بمونديال قطر.. تحويل غامض لـ22 مليون دولار قياس يقدم دورة تدريبية في “تنمية ذكاء الطفل” 100 طالبة باختبار أولمبياد اللغة العربية بتعليم الطائف تكريم فرقة أبو سراج بعد 37 عاما من العطاء “أكناف” تدعوا عملاء البنك السعودي للإستثمار تقديم نقاطهم المكتسبة لصالح أنشطة الجمعية

زيارة 1067 مُنشأة وضبط 19 مخالفة في الخرج والمجمعة ووادي الدواسر وعفيف والزلفي والأفلاج والدوادمي

زيارة 1067 مُنشأة وضبط 19 مخالفة في الخرج والمجمعة ووادي الدواسر وعفيف والزلفي والأفلاج والدوادمي
المناطق ـ الرياض

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، عبر مكاتب العمل في عدد من المدن والمحافظات والمراكز التابعة له، حملات تفتيشية مفاجئة للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها في مرحلته الثالثة، حيث تمت زيارة 1067 مُنشأة شملت الخرج والمجمعة ووادي الدواسر وعفيف والزلفي والأفلاج والدوادمي ، وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط 19 مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين .
من جانبه، أكد مساعد المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل بمنطقة الرياض أحمد المطوع على أصحاب العمل ضرورة الإلتزام بتطبيق اللوائح والأنظمة ، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع مخالفي القرار ، داعيا عملاء الوزارة التعاون معها والإبلاغ عن مخالفات قرارات وزارة العمل ، من خلال تطبيق “معا للرصد” ، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911 .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>