زيارة 1067 مُنشأة وضبط 19 مخالفة في الخرج والمجمعة ووادي الدواسر وعفيف والزلفي والأفلاج والدوادمي

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، عبر مكاتب العمل في عدد من المدن والمحافظات والمراكز التابعة له، حملات تفتيشية مفاجئة للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها في مرحلته الثالثة، حيث تمت زيارة 1067 مُنشأة شملت الخرج والمجمعة ووادي الدواسر وعفيف والزلفي والأفلاج والدوادمي ، وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط 19 مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين .

من جانبه، أكد مساعد المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل بمنطقة الرياض أحمد المطوع على أصحاب العمل ضرورة الإلتزام بتطبيق اللوائح والأنظمة ، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع مخالفي القرار ، داعيا عملاء الوزارة التعاون معها والإبلاغ عن مخالفات قرارات وزارة العمل ، من خلال تطبيق “معا للرصد” ، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911 .