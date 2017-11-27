المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني : رصاصة الرحمة بددت خطط تنظيم الحمدين

قال المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، إن الحرب السرية التي يشنّها تنظيم “الإخوان المسلمين” ضد علماء بلاد الحرمين خرجت للعلن، موضحاً أن قناة “الجزيرة” بثت تقريراً هاجمت فيه الدعوة السلفية بأقذر العبارات.

وأوضح القحطاني: “هذا التقرير من محاسن أزمة قطر.. فبحماقتهم يكشفون كل يوم جزءاً من مؤامراتهم التي أدّت لتأديبهم وعزلهم، ومن الأمور اللافتة بالتقرير خاتمته المضحكة تقول: إن شعار علماء السعودية هو “أطع، اتبع، نفّذ”! وهذه كذبة معلومة وتهمة مردود عليها”.

وبيّن المستشار في الديوان الملكي: “علماء المملكة الكبار مثل ابن إبراهيم وابن باز وابن عثيمين وابن فوزان وغيرهم من مصابيح الدجى يقولون إن الطاعة مشروطة في طاعة الله ولا طاعة في معصية، ومن المضحكات المبكيات أن يتهم الإخوان المسلمون علماء السلف بذلك.. وكما قيل: رمتني بدائها وانسلت!.

وتابع القحطاني: “الطاعة المطلقة هي من أركان “البيعة” العشرة لدى الإخوان، فمن أخلّ بهذا الركن مات ميتة الجاهلية، قال حسن البنا عن ذلك: “أمر وطاعة من غير تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرج”، ويقول حسن البنا عن بيعتهم إن نظامها “صوفي بحت من الناحية الروحية، وعسكري بحت من الناحية العسكرية، فما معنى ذلك؟”.

وزاد: “يقول مرشد الإخوان، في حينها، عمر التلمساني في شرح ذلك واصفاً لبيعته مع حسن البنا: “كنا بين يدي حسن البنا كما يكون الميت بين يدي مغسله”، و”نسمع بسمع البنا ونرى برأي البنا”.

وأضاف القحطاني: “تحاول السلطة القطرية يائسة مع تنظيم الإخوان المسلمين القيام بقلب الحقائق الجلية، فجعلت من العلاقة المميزة بين ولاة الأمر والعلماء دليلاً مزعوماً على عدم مصداقية العالم؛ بينما علاقة زعيم تنظيم الحمدين والمسجون مرسي برويبضة اللجان الشرعية في تنظيمهم هي دلالة لتمكين الشرع والدين”.

وكشف القحطاني عن واقعة تاريخية مضحكة، جاء فيها زعيم تنظيم الحمدين باكياً طالباً العفو بحضرة الكبار، فوبّخوه بشدة عن دعم “القرضاوي” لـ”حزب الله”.

وأوضح: “الشرعية في السعودية كانت هدفاً دائماً لـتنظيم الحمدين وللإخوان المسلمين، فقد كانت السدّ المنيع أمام تطبيعهم مع إسرائيل، وجعلتهم يتراجعون عن ذلك بعد أن قطعوا شوطاً طويلاً، وهي السدّ الذي تصدى لسيل ثورات ربيعهم المشؤوم ومؤامراتهم القذرة، وحاول تنظيم الحمدين شراء المؤسسة الشرعية السعودية بالمال، فأذهلوه بزهدهم، فحاول شراء طويلبة علم لا قيمة لهم إلا بجوازهم الأخضر”.

واختتم القحطاني تغريداته: “قام تنظيم الحمدين ببناء مؤسسات دينية سياسية إخوانية في قطر، وأنفق المليارات، إلا أن وعي المسلمين بدَّد خططهم، وجاءت رصاصة الرحمة بتصنيف الدول الـ ٤ لمؤسساتهم بالإرهابية”.