وزير التعليم لأهالي شرورة : مطالبكم محل الاهتمام

وعد معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أهالي محافظة شرورة بدراسة كافة احتياجاتهم والعمل على تلبيتها، وقال في تصريح صحفي أثناء لقائه اليوم الإثنين بجمع من مشايخ وأعيان وأهالي المحافظة أثناء افتتاحه مقر مكتب التعليم بشرورة :إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوجه دائما بالعمل على راحة المواطنين وتلبية مطالبهم، إنطلاقا من حرصه حفظه الله وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على تحقيق نهضة تعليمية شاملة، وبلاشك فمطالب أهالي شرورة ستكون محل الاهتمام والعناية وسيتم دراستها مع الزملاء في كافة الجهات المعنية بوكالات وزارة التعليم.

هذا ودشن الدكتور العيسى المبنى الجديد لمكتب التعليم في شرورة بتكلفة تتجاوز 5 مليون ريال بحضور مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي واستمع إلى شرح عن مرافق المبنى من مدير مكتب التعليم بالمحافظة محمد عوض الصيعري، وكان معالي وزير التعليم قد بدأ جولته لمدارس التعليم بلقاء محافظ شرورة إبراهيم الشهري، ثم قام بزيارة مدرسة أبي هريرة الَمتوسطة والتجول داخل الفصول والمرافق الدراسية ثم تدشين مكتب التعليم بالمحافظة واستقبل مطالب واحتياجات الأهالي.