 خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية

خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية
واس - الرياض

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصره بالرياض اليوم جلسة مباحثات مع دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية شاهد خاقان عباسي.
وجرى خلال الجلسة، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.
حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.
كما حضرها من الجانب الباكستاني، معالي وزير الخارجية خواجة محمد آصف، ومعالي رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجواء، ومدير عام الاستخبارات الفريق نويد مختار، وسفير جمهورية باكستان لدى المملكة خان هشام بن صديق.

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