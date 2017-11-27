 وزير الداخلية يستقبل سفيري مملكة النرويج وجمهورية البوسنة والهرسك لدى المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وزير الداخلية يستقبل سفيري مملكة النرويج وجمهورية البوسنة والهرسك لدى المملكة

وزير الداخلية يستقبل سفيري مملكة النرويج وجمهورية البوسنة والهرسك لدى المملكة
واس - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في مكتبه بديوان الوزارة اليوم ، سفير مملكة النرويج لدى المملكة اويفند ستوكه .
وجرى خلال الاستقبال استعراض سبل تعزيز مسارات التعاون بين البلدين في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل سمو وزير الداخلية في مكتبه بديوان الوزارة اليوم سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى المملكة سناهد بريستريتش.
وجرى خلال الاستقبال استعراض التعاون بين البلدين في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبالين معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود ، ومعالي مساعد رئيس أمن الدولة الأستاذ عبد الله بن عبدالكريم العيسى ، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء محمد المهنا .

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