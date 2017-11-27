بمشاركة ١٣٠ مشرف ومشرفة .. نائب أمير نجران يفتتح ملتقى مدارس التوأمة بالحد الجنوبي

رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , حفل انطلاق فعاليات ملتقى مدارس التوأمة في الحد الجنوبي الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران في قاعة الأمير مشعل بن عبدالله بالكلية التقنية لمدة يومين, بحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ومشاركة عدد من مسئولي الوزارة ومديري التعليم ونخبة من منسوبي الحد الجنوبي.

وقد بدأ الحفل الخطابي بهذه المناسبة بالقران الكريم ثم كلمة لمدير عام التعليم بمنطقة نجران محسن بن علي حكمي ثم فيلما وثائقي بعنوان قصة نجاح التعليم في الحد الجنوبي بعدها قدم طلاب الحد الجنوبي أوبريتا وطنيا بعنوان بلاد الحضارات من كلمات نبهان الودعاني وألحان محمد الشادي وإخراج سعيد آل مرضمة بعدها التقطت الصور التذكارية .

و سيشهد الملتقى العديد من ورش وأوراق العمل التي تناقش وتقيم الحالة التعليمية بالحد الجنوبي والعديد من الموضوعات التي تهدف إلى تقييم وتطوير العمل في مدارس التوأمة بالمناطق التعليمية ، ويشارك في الملتقى ١٣٠ مشارك ومشاركة من نجران وظهران الجنوب وسراة عبيدة وصبيا وجازان.