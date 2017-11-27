بلدية غرب الدمام تنفذ فعالية لطلاب احدى المدارس بأهمية المحافظة على الحدائق والممتلكات العامة

قامت بلدية غرب الدمام ممثلة بإدارة الزراعة والتحسين والتجميل، وضمن مبادرة تفاعلية بتنظيم فعالية بالتعاون مع إحدى المدارس بغرب الدمام، وذلك بوضع برنامج توعوي يهدف إلى نشر ثقافة وسلوك المحافظة على الحدائق والأماكن العامة وعدم العبث بها وكذلك توضيح أهمية الشجرة والمحافظة عليها.

وقال رئيس البلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني أن الطلاب استمعوا لشرح مفصل عن أنواع الأشجار والزهور الحولية والمعمرة المستخدمة في أعمال الزراعة ومراحل نموها وكيفية زراعتها.

وأكد المهندس القحطاني أن إقامة مثل هذه البرامج تهدف لزرع الاهتمام بالبيئة وضرورة المحافظة على الطبيعة الزراعية في أبنائنا، كما أنها تأتي من منطلق الاهتمام بالبيئة وضرورة المحافظة على الطبيعة الزراعية ولما لها أثر في حياة المجتمع.

وفي ختام الزيارة تم توزيع الهدايا على الطلاب بأنواع من الشتلات الزراعية لشجيرات وأزهار صغيرة.