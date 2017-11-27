 نائب أمير الشرقية: “قبس” منارة إشعاع لنشر الوسطية والاعتدال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير الشرقية: “قبس” منارة إشعاع لنشر الوسطية والاعتدال

نائب أمير الشرقية: “قبس” منارة إشعاع لنشر الوسطية والاعتدال
المناطق - الدمام - عبدالله السعيدي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة مؤخراً، أصحاب السمو والفضيلة والمعالي أعضاء مجلس أمناء مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي للقرآن والسنة والخطابة “قبس”.

واطلع سموه على جهود المؤسسة في تحقيق أهدافها، منوهاً بما تحظى به المؤسسات الخيرية من دعمٍ واهتمام من القيادة الرشيدة أيدها الله، مشدداً سموه يحفظه الله على ضرورة تطوير برامج المؤسسة لتصل إلى كافة شرائح المجتمع، مؤكداً سموه على ضرورة التعاون مع مختلف الجهات، لإجراء الدراسات والأبحاث اللازمة، والاهتمام ببرامج المرأة والطفل، وتوسعة برامج المؤسسة لتشمل نزلاء دور الرعاية والإصلاحيات، متمنياً سموه للمؤسسة ومنسوبيها التوفيق.

من جهته قدم صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على المؤسسة الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على دعم سموهما الدائم، واهتمامها بالمؤسسة ونشاطاتها، مثمناً ما تفضل به سمو نائب أمير الشرقية من توجيهات، مقدماً الشكر لأصحاب السمو والفضيلة والمعالي أعضاء المجلس على جهدهم واهتمامهم.

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