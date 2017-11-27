 هيئة توليد الوظائف تطلق ملتقى التخصصات والوظائف العالمي 2030 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

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هيئة توليد الوظائف تطلق ملتقى التخصصات والوظائف العالمي 2030

هيئة توليد الوظائف تطلق ملتقى التخصصات والوظائف العالمي 2030
المناطق - محمد الغبيشي - الرياض 

تستعد هيئة توليد الوظائف لاطلاق  ملتقى التخصصات والوظائف CYC العالمي في نسخته الأولى بمدينة الرياض الخميس القادم  07 ديسمبر 2017 م بقاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية. واوضح  محافظ هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة عمر بن أحمد البطاطي أن الملتقى هو أحد المبادرات الاستراتيجية للهيئة والذي من خلاله ستتيح للباحثين عن العمل الحاليين والمستقبليين اكتشاف اهم الوظائف في 2030،وفي الوقت ذاته تسليط الضوء على مهارات وشغف الباحثين عن عمل ومن ثم ارشادهم الى التخصصات المناسبة لهم و موائمتهم لهذه التخصصات. وأضاف البطاطي أن الفهم الشمولي والاستراتيجي لمنظومة سوق العمل،وزيادة موائمة مخرجات التعليم الحالية والمستقبلية بوظائف 2030 سيساعد على توفير آلاف فرص العمل للمواطنين مما سيساهم في خفض معدل البطالة  تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.
كما أشار إلى أن الباحثين عن عمل من أبناء وبنات الوطن هم أهم اهتماماتنا في الهيئة، وبهم فقط نستطيع المشاركة في تعزيز الاقتصاد لوطننا والمساهمة في تحقيق رؤية 2030. ومن هذا المنطلق يجب علينا فهم آمالهم، وتوظيف مهاراتهم وطموحاتهم لذلك.
ومن جهة أخرى اوضح  الأمين العام للملتقى  نهى اليوسف إلى أن هذا الملتقى سوف يقدم العديد من الفعاليات والاختبارات  العالمية للمواءمة المهنية وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء المتميزين لتوجيه الشباب والفتيات لكيفية اختيار المجالات الوظيفية المناسبة لقدراتهم.

 

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