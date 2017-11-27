الباحة تستضيف النسخة الثانية من فعاليات معرض ابن الهيثم بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري مساء غدا الثلاثاء

تنطلق فعاليات معرض ابن الهيثم “الرجل الذي اكتشف كيف نرى” بدعم من الهيئة العامة للترفيه مساء يوم غدا الثلاثاء بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.

ويقام المعرض للمرة الثانية على مستوى المملكة الذي تقدمه مؤسسة ألف اختراع واختراع وتعرّف من خلاله بعالِم القرن الحادي عشر الميلادي الحسن بن الهيثم وإنجازاته في مجال علوم الضوء والبصري ويقدم معرض ابن الهيثم فعاليات تعليمية بطريقة ترفيهية ممتعة خلال فصل الشتاء لهذا العام حيث سيشهد الزوار في المعرض عرض مبتكر وحديث لتاريخ ابن الهيثم والذي سيجذب العائلات ويلهم الأطفال على فترتين صباحية لطلاب والطالبات من التاسعة صباحا حتى الثانية والنصف ظهرا ومسائية للعائلات من الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساء ويستمر لمدة ستة أيام.

ويأتي دعم الهيئة العامة للترفيه لهذه المهرجانات لتغطي بذلك منطقة جغرافية أوسع وتوفّر فعاليات ترفيهية متنوعة ومنها الثقافية لجميع فئات المجتمع ووجد المعرض دعم ومتابعة من قبل مقام الامارة والجهات ذات العلاقة والتي عملت على تسهيل كل ما يتعلق بتنفيذ المعرض بالمنطقة الذي يعود بالنفع والفائدة والمتعة لسكن الباحة ومحافظاتها.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض اقبال كبير من قبل الطلاب والطالبات في ظل الترحيب والتنسيق الذي تقوم بها جامعة الباحة وإدارة تعليم الباحة والمخواة بين وبنات والكلية التقنية بنين وبنات وجامعة الباحة الاهلية والمدارس الاهلية بالمنطقة نظير ما يحتويه من فعاليات تعليمة بطريقة ترفيهية.

الجدير بالذكر أن المعرض شهد مشاركة أكثر من 80 شاب من أبناء المنطقة في التنظيم والتمثيل و12 فتاة في التنظيم والتعريف بمحطات المعرض للعائلات حيث يجرى وضع اللمسات الأخيرة للمعرض من قبل الشركة المنفذة من آجل البدا في استقبال الزوار عند الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً .