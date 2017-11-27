أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر عزم حكومته على الاستفادة من الموارد المحدودة لخدمة المواطن وتوفير الخدمات وتحرير ما تبقى من مدن وعلى رأسها العاصمة صنعاء .
جاء ذلك خلال حضوره اليوم بالعاصمة السياسية المؤقتة عدن الجلسة الختامية للقاء التشاوري الموسع لقادة وزارة المالية والمصالح الايرادية .
وقال إن الحكومة حريصة على تعزيز الايرادات وترشيد استخدامها لمصلحة الوطن والمواطنين، واتخاذ إجراءات بدعم اخوي مشكور من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، للحفاظ على قيمة العملة الوطنية .
ووجه رئيس الوزراء اليمني بسرعة إنجاز مشروع الموازنة العامة التقديرية للعام 2018 م ووضع مؤشرات اقتصاديه علمية تستطيع الدولة البناء عليها وإفساح المجال أمام مرحلة جديدة من الانتظام وكذلك الانضباط المالي وفق القواعد الواضحة التي تحددها الموازنة العامة .
رئيس الوزراء اليمني يؤكد عزم حكومته على الاستفادة من الموارد المحدودة
أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر عزم حكومته على الاستفادة من الموارد المحدودة لخدمة المواطن وتوفير الخدمات وتحرير ما تبقى من مدن وعلى رأسها العاصمة صنعاء .
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