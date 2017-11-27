 رئيس الوزراء اليمني يؤكد عزم حكومته على الاستفادة من الموارد المحدودة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

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رئيس الوزراء اليمني يؤكد عزم حكومته على الاستفادة من الموارد المحدودة

رئيس الوزراء اليمني يؤكد عزم حكومته على الاستفادة من الموارد المحدودة
واس - عدن

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر عزم حكومته على الاستفادة من الموارد المحدودة لخدمة المواطن وتوفير الخدمات وتحرير ما تبقى من مدن وعلى رأسها العاصمة صنعاء .
جاء ذلك خلال حضوره اليوم بالعاصمة السياسية المؤقتة عدن الجلسة الختامية للقاء التشاوري الموسع لقادة وزارة المالية والمصالح الايرادية .
وقال إن الحكومة حريصة على تعزيز الايرادات وترشيد استخدامها لمصلحة الوطن والمواطنين، واتخاذ إجراءات بدعم اخوي مشكور من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، للحفاظ على قيمة العملة الوطنية .
ووجه رئيس الوزراء اليمني بسرعة إنجاز مشروع الموازنة العامة التقديرية للعام 2018 م ووضع مؤشرات اقتصاديه علمية تستطيع الدولة البناء عليها وإفساح المجال أمام مرحلة جديدة من الانتظام وكذلك الانضباط المالي وفق القواعد الواضحة التي تحددها الموازنة العامة .

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