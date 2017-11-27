بالصور .. داعش يهدد نيويورك : “نلتقي في عيد الميلاد”

تداولت حسابات تابعة لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي، في الفترة الأخيرة، رسائل مصورة تهدد فيها أمريكا وأوروبا وتتوعد بشنّ هجمات خلال موسم الأعياد لدى المسيحيين.

وفي أحدث ملصق تداولته حسابات داعشية، يظهر “سانتا كلوز” واقفاً وسط حشد من الناس في “تايمز سكوير” التي تعتبر من المناطق الأكثر حيوية في نيويورك وبجانبه صندوق مملوء بالديناميت، بحسب صحيفة “دايلي ميل” البريطانية.

وكتب على الملصق: “نلتقي في عيد الميلاد في نيويورك.. قريباً”.

وكان الإرهابيون الذين يستخدمون قنوات اتصال مشفرة يشاركون ملصقات تظهر فيها شوارع في لندن وسط أضواء عيد الميلاد، وبرج إيفل في باريس مع أسواق عيد الميلاد، مع رسالة باللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية تقول: “قريباً في أعيادكم”.

في وقت سابق اليوم، نشر ملصق آخر يظهر إرهابياً يطل على ساحة القديس بطرس في الفاتيكان مع قاذفة صواريخ، مع رسالة تحث المتطرفين بقتل المسيحيين “والمكافأة هي الجنة”، مشيرة إلى أن “عيد الصليبيين يقترب.. أعدوا وخططوا لنبيّن لهم معنى الإرهاب”.

وفي ملصق آخر نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، تظهر شخصية ملثمة داخل سيارة ملغمة تتجه نحو كنيسة القديس بطرس، وفي الجزء العلوي من الملصق كتب: “دماء عيد الميلاد.. فانتظروا”.

الجدير بالذكر أن تنظيم داعش الإرهابي استهدف العام الماضي في عيد الميلاد أحد الأسواق في برلين.

وقام أنيس عمري، طالب اللجوء التونسي، بدهس الحشود في بريتشيدبلاتز يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) ولقي 12 شخصاً مصرعهم، وأصيب 56 آخرون.