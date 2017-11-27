 أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه يقدمان تعازيهما لأبناء الشاعر إبراهيم خفاجي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه يقدمان تعازيهما لأبناء الشاعر إبراهيم خفاجي

أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه يقدمان تعازيهما لأبناء الشاعر إبراهيم خفاجي
المناطق ـ جدة

قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، تعازيهما لأبناء الشاعر إبراهيم خفاجي الذي وافته المنية مؤخرا.
وعبر الأمير خالد الفيصل والأمير عبدالله بن بندر ،  عن صادق تعازيهما ومواساتهما لذوي الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جهتهم عبر أبناء الخفاجي عن شكرهم وامتنانهم لسموهما على مواساتهما غير المستغربة على قيادة هذا الوطن التي أولت الثقافة والمثقفين العناية والاهتمام، سائلين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما.

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