 ولي العهد يلتقي رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

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ولي العهد يلتقي رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية

ولي العهد يلتقي رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية
واس - الرياض

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية شاهد خاقان عباسي.
وأكد دولة رئيس الوزراء الباكستاني المكانة العالية للمملكة لدى الشعب والحكومة الباكستانية، فيما عبر سمو ولي العهد عن تقديره للباكستان حكومةً وشعباً.
كما جرى استعراض العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية.
حضر اللقاء، معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي الوزير المرافق، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، وعدد من المسؤولين.
فيما حضر من الجانب الباكستاني، معالي وزير الخارجية خواجة محمد آصف، ومعالي رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجواء، ومدير عام الاستخبارات الفريق نويد مختار، وعدد من المسؤولين في الحكومة الباكستانية.

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