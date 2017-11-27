 قيادي إيراني: ما يحصل في “سينا” بداية لصنع جهورية إسلامية تابعة لإيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

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قيادي إيراني: ما يحصل في “سينا” بداية لصنع جهورية إسلامية تابعة لإيران

قيادي إيراني: ما يحصل في “سينا” بداية لصنع جهورية إسلامية تابعة لإيران
المناطق ـ الرياض

كشف تسجيل مصور لأحد منظري الحرس الثوري الإيراني تصريحات في غاية الخطورة خلال حديثة حول تصدير الثورة الإيرانية ونقلها إلى شمال أفريقيا بعد أن كانت تستهدف غرب وجنوب القارة الأفريقية.
وجاء في التسجيل الصوتي في ندوة أقامها الحرس الثوري في إحدى الجامعات الإيرانية، ضمن برامج الحرس التي يستحث فيها الشباب الإيراني لتبني فكر الثورة الإيرانية.
وجاء في حديث هذا المنظر تأكيداته أن هناك جمهورية وصفها بالإسلامية تصنع في شبه جزيرة سينا المصرية، وهو الدليل الذي يكشف تزايد العمليات الإرهابية في هذه المنطقة المصرية.
وكان مسلحون قد أطلقوا قذائف في اتجاه مسجد الروضة في مدينة بئر العبد بالعريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، واستهدفوا الفارين من المسجد بأسلحة آلية، خلال صلاة الجمعة ما أسفر عن مقتل قرابة 300 شخصا وإصابة العشرات بينهم أطفال.

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