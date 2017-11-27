 مشروع لصيانة وتشغيل جسور المشاة بمكة المكرمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مشروع لصيانة وتشغيل جسور المشاة بمكة المكرمة

مشروع لصيانة وتشغيل جسور المشاة بمكة المكرمة
المناطق - مكة - عادل الزهراني

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة مشروعا جديدا لتشغيل وصيانة ونظافة عدد من جسور المشاة في مواقع متفرقة بمكة المكرمة , وذلك ضمن خطة الأمانة للمحافظة على هذه المرافق الهامة وإبقائها في حالة جيدة بصفة مستمرة حتى تؤدي دورها في خدمة العابرين ، وقد بلغت القيمة الإجمالية للمشروع (4.199.099) ريال ، ومدته ثلاث سنوات وتم توقيعه مع إحدى الشركات الوطنيه المتخصصه في هذا المجال .

وقال معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار أن الأمانة تولي هذه الجسور عناية كبرى نظراً لما لها من أهمية بالغة في المحافظة على أرواح السكان وعابري الطرق خاصة في المواقع المزدحمة والتي تحتوي على كثافة سكانية عالية إضافة إلى أماكن المجمعات التجارية والمدارس والمستشفيات وغيرها ، حيث تم إختيار مواقعها بدقة متناهية وذلك لخدمة جمهور المشاة في الأماكن التي تشهد كثافة عالية من المارة ولحمايتهم من مخاطر الطرق .

يذكر أن مكة المكرمة تحتوي على مجموعة كبيرة من جسور المشاة ، يبلغ عددها حوالي (20) جسر ذات تصاميم جمالية مختلفة في الأشكال والأحجام ، ومنها جسور معلقة ومزودة بالسلالم الكهربائية لتسهيل استخدامها ، وهي موزعة في مختلف المواقع والشوارع الرئيسية بمكة المكرمة وجميعها صممت وفق أفضل الطرز الهندسية التي تزيد من درجة الإستفادة منها مع المحافظة على الشكل الجمالي لها .

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