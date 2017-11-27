ولي العهد يلتقي وزير الدفاع النيجيري

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم، معالي وزير الدفاع النيجيري منصور دان علي.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون الثنائي العسكري بين البلدين، والجهود المبذولة بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف ضمن مبادرات التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

حضر اللقاء، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، والملحق العسكري النيجيري لدى المملكة محمد مانغا.