المسحل للاعبي الاتفاق: لا تركنوا لنقص الاتحاد ونثق بوعيكم 

طالب نائب رئيس نادي الاتفاق حاتم المسحل لاعبي فريقه اليوم الاثنين إلى عدم الركون إلى النقص الحاصل في فريق الاتحاد جراء إيقاف عدد من لاعبيه، وذلك قبل مواجهة الفريقين الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 12 للدوري السعودي للمحترفين.

ودعا المسحل في لقائه مع اللاعبين إلى عدم الاستهانة بمنافسهم جراء النقص، مشدداً على أن الاتحاد نادٍ كبير ويملك عناصر مميزة قادرة على سد أي فراغ.

وقال: “نحن نثق بكم وبوعيكم، ولذلك لا نتمنى أن يتسرب لكم أننا سنقابل فريقاً ناقصاً، بل على العكس فلنكن مستعدين لكل الظروف، فكما هو معلوم فإن النقص يولد قوة، وهو ما يجب الحذر منه”.

من جهة ثانية يدخل الفريق غداً الثلاثاء معسكراً بأحد فنادق مدينة الخبر استعداداً للمباراة، في الوقت الذي سيعقد فيه المدرب الصربي ميودراغ يسيتش في ذات اليوم مؤتمر ما قبل المباراة إلى جانب المدافع العراقي احمد إبراهيم.

ميدانيا شهد التدريب الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية تنفيذ يسيتش لمناورة رسم من عدداً الجمل الفنية والتكتيكة التي سيعتمدها في المباراة.