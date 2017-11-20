نائب الرئيس اليمني يلتقي مسؤولاً تركياً

التقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم، السفير التركي لدى اليمن ليفنت إيلر.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات على الساحة اليمنية.

وثمن نائب الرئيس خلال اللقاء دعم تركيا للشرعية في مختلف المحافل الدولية، مجدداً إدانته لاستمرار الميليشيا الانقلابية إطلاق الصواريخ واستهداف المدنيين في المدن اليمنية والأراضي السعودية والتي كان آخرها إطلاق صاروخ إيراني على العاصمة الرياض.

من جانبه، جدد السفير التركي دعم بلاده للشرعية ولتنفيذ القرارات الدولية، مؤكداً حرص تركيا على أمن اليمنيين واستقرارهم والتوصل إلى حل سلمي وفقاً للمرجعيات الثلاث.