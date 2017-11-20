التقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم، السفير التركي لدى اليمن ليفنت إيلر.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات على الساحة اليمنية.
وثمن نائب الرئيس خلال اللقاء دعم تركيا للشرعية في مختلف المحافل الدولية، مجدداً إدانته لاستمرار الميليشيا الانقلابية إطلاق الصواريخ واستهداف المدنيين في المدن اليمنية والأراضي السعودية والتي كان آخرها إطلاق صاروخ إيراني على العاصمة الرياض.
من جانبه، جدد السفير التركي دعم بلاده للشرعية ولتنفيذ القرارات الدولية، مؤكداً حرص تركيا على أمن اليمنيين واستقرارهم والتوصل إلى حل سلمي وفقاً للمرجعيات الثلاث.
نائب الرئيس اليمني يلتقي مسؤولاً تركياً
TO GO WITH AFP STORY BY ACIL TABBARA Yemeni General Ali Mohsen al-Ahmar listens to a question during an interview with AFP in Sanaa on February 18, 2012. Referendum-like elections will be held in Yemen on February 21 to approve Abdrabuh Mansur Hadi as a consensus president for a two-year term to replace President Ali Abdullah Saleh, who is stepping down after a year of protests under a Gulf-brokered deal. AFP PHOTO/MOHAMMED HUWAIS (Photo credit should read MOHAMMED HUWAIS/AFP/Getty Images)
التقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم، السفير التركي لدى اليمن ليفنت إيلر.
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