جمعية تعاطف الخيرية تطلق دورة تدريبية في مجال اضطراب طيف التوحد تحت شعار” كلنا معك “

أطلقت جمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية بالباحة اليوم وضمن الشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بالباحة دورة تدريبية في مجال اضطراب طيف التوحد تحت شعار ” كلنا معك ” بتنفيذ مركز مهارات التفوق لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وبدعم من بنك الجزيرة ، وتستمر حتى يوم الخميس في مقر مسرح إدارة التعليم بالباحة و (عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة)

وتستهدف الدورة منسوبات مركز تعاطف للرعاية النهارية ومنسوبي التربية الخاصة بالتعليم ، وتهدف الدورة إلى معرفة ماهو التوحد عند الأطفال واهم اسبابه ونسبة انتشاره وإلى تدريب الأخصائيين ومعلمي فئة التوحد في مجال التربية الخاصة على تشخيص اضطراب التوحد عند الأطفال والتعريف بأهم احتياجات الطفل التوحدي وتحسين مهارتهم التواصلية كاللغة والسلوكيات الجيدة …. إلخ ، ويقدم الدورة عدد من المحاضرين من قسم التربية الخاصة كلية التربية بجامعة جدة .

حضر حفل افتتاح الدورة الدكتور فهد بن علي العليان رئيس مجموعة المسئولية الاجتماعية ببنك الجزيرة و سعيد بن محمد مخايش مدير عام لتعليم بالباحة ومساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد بن صالح الزهراني والمشرف العام على مركز مهارات التفوق الأستاذ محمد بن أحمد الحمود ورئيس مجلس إدارة جمعية تعاطف الخيرية الدكتور صالح بن عباس آل حافظ والإدارة التنفيذية .