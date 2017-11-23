الأمير عبدالله بن خالد وقع عقد الشراكة… “نيسان” راعي رئيسي لرالي حائل لثلاث أعوام قادمة

وقع صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبد الله آل سعود مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل نيسان الدولي 2018 عصر اليوم الاثنين في قصر أجا عقد الشريك الرئيسي لرالي حائل مع شركة “نيسان” الشرق الاوسط ولمدة ثلاث سنوات بحضور الرئيس التنفيذي لعمليات شركة “نيسان” العربية السعودية الأستاذ بدر الحسامي.

وافتتح سمو الامير عبدالله بن خالد الحديث مرحباً بمسؤلي “نيسان” ومثمناً حرصهم على رعاية رالي حائل الدولي ، مبيناً بأن الشراكة بين القطاع الخاص والرالي منطلقة من حس وطني لدى القطاع الخاص بأهمية دعم مثل هذه النشاطات المختلفة، موضحاً سموه بأن منطقة حائل تشهد الآن نموا اقتصاديا وعمرانيا كبيرا بفضل موقعها الجغرافي المتميز، مضيفا أن رياضة السيارات تحظى بجماهيرة واسعه وكبيرة ومهمة خلال السنوات الماضية بدعم وتشجيع من القيادة الحكيمة حفظها الله، مشيراً أن الرالي قد سجل في جولاته المتعاقبة عدداً ضخماً من المشاركات العالمية والعربية والمحلية وحقق نسبة حضور جماهيري مذهلة تخطت التوقعات من أبناء المملكة وخارجها والداعمين للانشطة السياحية فيها، مما جعل الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية تتنافس على رعاية الرالي كونه من الابرز في عالم الراليات العربية.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لعمليات شركة “نيسان” العربية السعودية بدر الحسامي بأن عقد الشراكة مع رالي حائل استمرار لشراكة سابقة مع رالي حائل وهي تجديد لعلاقة الشركة مع الرالي لثلاث سنوات قادمة وصفاً الشراكة بأنها من أهم الشراكات لدى شركة “نيسان” وتدعوا للفخر على حد قوله، مشيراً إلى أن حائل تتطور اقتصادياً ورياضياً لتشجيع الشباب السعودي وغير السعودي للقدوم لمدينة حائل المتجددة، وعلق بطل الراليات وعضو الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عبدالله باخشب بأن اهتمام شركة عريقة مثل “نيسان” هذا اثبات على قيمة واهمية رالي حائل في الشرق الأوسط، مثمناَ دعم “نيسان” للسائقين برالي حائل مساهمة من الشركة لدعم رياضة السيارات بالمملكة العربية السعودية وتطويرها وتقدمها.

يذكر أن شركة “نيسان” الشريك الرئيسي لرالي حائل في الأربع نسخ الماضية، وما تحقق من نجاحات دعت الشركة إلى تجديد شراكتها لثلاث اعوام قادمة وما كونته سمعة دولية ومحلية، وتنطلق نسخة هذا العام 2018م في عطلة الفصلين الدراسيين من الفترة 24 / 4 / 1439هـ إلى 3 / 5 / 1439هـ الموافق 11 / 1 / 2018م إلى 20 / 1 / 2018م.