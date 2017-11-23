 أمانة الأحساء تنفي ما تم تداوله حول إزالة حديقة وتحويلها إلى سكنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمانة الأحساء تنفي ما تم تداوله حول إزالة حديقة وتحويلها إلى سكنية

أمانة الأحساء تنفي ما تم تداوله حول إزالة حديقة وتحويلها إلى سكنية
المناطق _ الاحساء

نفت أمانة الأحساء ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول إزالة حديقة بحي الراشدية بمدينة المبرز وتحويلها إلى سكنية ، وأكدت أن الأرض بحسب المخطط المعتمد هي مركز تجاري وليست أرض حكومية أو مخصصة لحديقة وهي ترجع ملكيتها لأحد المواطنين بصك شرعي.

وأوضحت أمانة الأحساء في بيان لها بأنه بالإشارةً الى استفسارات من وسائل الإعلام المختلفة ، وما نُشر وسائل التواصل الاجتماعي حول إزالة مشروع حديقة بحي الراشدية (ب ) بمدينة المبرز وتحويلها إلى سكنية ..وعليه نشير بأن أمانة الاحساء ومن واقع مسؤولياتها ، تعمل وفق للأنظمة والتعليمات الصادرة من مقام وزارة الشؤون البلدية والقروية ، تجاه أعمال تطوير الخدمات البلدية وتنفيذ المشاريع التطويرية والخدمية وما يتبع ذلك من مشروعات اخرى ..

ونؤكد بأن الموقع المشار إليه ( جنوب جامع العفالق بحي الراشدية بمدينة المبرز ) وبحسب المخطط المعتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 4 / 126 هي ارض ( مركز تجاري ) وليس أرض حكومية او أرض مخصصة لحديقة ، وهي ترجع ملكيتها لأحد المواطنين بصك شرعي، وتم تحويل الأرض من ( مركز تجاري )  إلى أرض سكنية بموجب الأنظمة والتعليمات المنظمة لمثل هذه الحالات عبر وكالة تخطيط المدن بوزارة الشؤون البلدية والقروية .

حيث تقدم المجلس البلدي في دورته السابقة بطلب إلى أمانة الأحساء نظير طلب الأهالي في الحي بإحاطة الأرض نفسها بمواقف للسيارات و للاستفادة منها للجامع ولسكان الحي ، وبما تقتضيه المصلحة العامة و درء المشاكل التي تجلبها تلك الأرض الفضاء لكونها مرتع للنفايات والتجمعات ، قامت الأمانة بعمل مواقف حول الأرض بإحاطتها بأرصفة، لحين قام مالك الأرض بطلبها والاستفادة منها ، وعليه تم العمل على نقل محتوى تلك الأرصفة من ( الانترلوك ، المواد الخراسانية ) والاستفادة منها في موقع آخر وهو ( تهيئة الطرق الضيقة في الأحياء الشعبية لبلدة الشعبة  ) والعمل جاري في ذلك حالياً، وبالتالي حققت الأمانة النفع العام وعدم الهدر ونقل المحتوى لموقع آخر .

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