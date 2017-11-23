أمير منطقة جازان يستقبل رئيس شركة أرامكو وعدد من منسوبي الشركة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه في الإمارة اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، رئيس شركة أرامكو كبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر وكبار مديري الشركة.

ورحب سمو أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء برئيس شركة ارمكو السعودية ومرافقيه، متمنياً لهم التوفيق في المهام الموكلة إليه خلال الزيارة.

واطلع على جهود الشركة التي تبذلها في خدمة المنطقة وغيرها من مناطق وطننا العزيز، مشيداً بالقفزات التي حققتها الشركة، وما تقوم به من جهود نوعية لدعم تطوير قطاع الطاقة في المملكة، وباهتمام الشركة بتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية، منوهاً بالاهتمام الذي توليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ والدعم والرعاية لكل ما من شأنه تطوير وتنمية مهارات وقدرات الكوادر الوطنية في مختلف المجالات، إضافة إلى جهود الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية في منطقة جازان.

وأكد سمو أمير منطقة جازان في كلمة له خلال اللقاء على أهمية بذل مزيد من الجهود لتنمية المجتمع المحيط بأعمال الشركة، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود للحد من أي آثار بيئية للعمليات الصناعية التي تقوم بها ، متمنياً التوفيق للشركة ومنسوبيها.

من جانبه قدم رئيس شركة أرامكو السعودية باسمه وباسم منسوبي الشركة، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، على ما تجده جميع الأعمال الخاصة بالشركة والخدمات التي تقدمها من متابعة مباشرة من قبلهما ، معرباً عن سعادته بزيارة المنطقة وما استمع إليه وزملائه أعضاء الوفد خلال اللقاء من توجيهات سديدةٍ وثناءٍ على المنجزات التي حققتها الشركة، التي ستكون حافزٌ له ولزملائه لبذل المزيد.