 مدني الرياض يدعو المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة نتيجة لهطول الأمطار على العاصمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مدني الرياض يدعو المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة نتيجة لهطول الأمطار على العاصمة

مدني الرياض يدعو المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة نتيجة لهطول الأمطار على العاصمة
المناطق _ الرياض

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وذلك لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لهطول أمطار على العاصمة الرياض و الأجزاء المجاورة لها.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة و الحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار وعدم استعمال الجوال أثناءالبرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقوله.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

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