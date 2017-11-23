بلدي دومة الجندل يدعو المواطنين للقاء الثاني

برعاية سعادة محافظ محافظة دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط دعى المجلس البلدي بمحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف عموم المواطنين لحضور اللقاء المفتوح الثاني والمقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٣/١٧ في تمام الساعة(٧:٣٠ ) مساء بمكتبة الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود .

ويمكن التواصل مع المجلس البلدي بمحافظة دومة الجندل عبر الفاكس رقم فاكس رقم ٠١٤٦٢٢٥٨٠٤

أو زيارة مقر المجلس على طريق الملك فهد أو عبر حساب المجلس بتويتر Baladedomah@

أو عبر موقع المجالس البلدية الإلكتروني majales.momra.gov.sa