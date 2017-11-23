 نائب أمير منطقة جازان يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الثريا الخيرية للمكفوفين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير منطقة جازان يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الثريا الخيرية للمكفوفين

نائب أمير منطقة جازان يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الثريا الخيرية للمكفوفين
المناطق _ امل بهكلي
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه في الإمارة اليوم, رئيس مجلس إدارة جمعية الثريا الخيرية للمكفوفين بجازان حمزة بن يحي محلوي وعددا من أعضاء مجلس الإدارة، الذين قدموا للسلام على سموه.
ورحب سمو نائب أمير المنطقة في مستهل اللقاء برئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، مستمعاً لشرح مفصل عن الجمعية والخدمات التي تقدمها للمكفوفين والفئات التي تخدمها والجهود التي يبذلها القائمين عليها.
بعد ذلك ألقت نائبة رئيس مجلس إدارة الجمعية عبير الطبيقي كلمة استعرضت فيها مراحل تأسيس الجمعية وأهدافها المعنية بتقديم الدعم الكامل للمكفوفين من الجنسين، ومساعدتهم على تنفيذ مشروعاتهم وبرامجهم، فضلاً عن سعيها لتحقيق أهدافها الرئيسية في مساعدة المكفوفين على الاندماج في المجتمع والاعتماد على النفس، ودمج الأطفال المكفوفين مع أقرانهم العاديين، إلى جانب تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والطبية وتنظيم دورات للكفيف في تعلم التقنية الحديثة، فضلاً عن توعية المجتمع لكيفية التعامل السليم مع الكفيف.
وأضافت الطبيقي أن الجمعية تسعى لجعل الكفيف قادر على أداء رسالته في المجتمع، وتأهيل المكفوفين مهنياً، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في أعمال تطوعية، وتهيئة أماكن مناسبة للمكفوفين لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، واكتشاف مواهبهم وتطويرها وإبرازها للمجتمع.
من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة الجمعية عن شكره لسمو نائب أمير منطقة جازان على الاستقبال، وموافقة سموه على العضوية الفخرية للجمعية والدعم الذي قدمه سموه بمبلغ 200 ألف ريال, دعماً لنشاطات الجمعية والمهام والأعمال التي تنفذها, سائلاً المولى عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته وأن يعين سموه على تقديم كل ما فيه الخير والفائدة.

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