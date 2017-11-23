 الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يلتقي أهالي منطقة الحدود الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يلتقي أهالي منطقة الحدود الشمالية

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يلتقي أهالي منطقة الحدود الشمالية
المناطق _ عرعر

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، اليوم القضاة وكتاب العدل والمثقفين ومديري الإدارت العسكرية ورجال الأعمال وأهالي المنطقة، مساء اليوم في ديوان الإمارة بمدينة عرعر

‏وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالجميع ، وتناول سموّه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية ، مشيراً إلى ما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية تميز مجتمعنا .
وقال سموه: أبواب الإمارة مفتوحة لتلقي أي ملاحظة ، وهذه توصيات القيادة الرشيدة منوهًا بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من عناية واهتمام بكل ما يهم المواطن الكريم من خلال تنمية المجتمع وتطويره والنهوض به من أجل توفير الحياة الكريمة والمزيد من الرخاء والرفاهية للمواطن .

. وحث سموه رجال الاعمال على بذل الجهود لدعم المشاريع الأستثمارية في المنطقة بما يعود بالرخاء على الوطن والمواطن ورفع مستوى الاداء الاقتصادي وتنمية الأستثمار في المنطقة

‏وسأل سموه في ختام اللقاء الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – ,

ثم تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .

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