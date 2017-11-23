 مدني تبوك ينقذ عامل آسيوي أصيب في برج اتصالات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مدني تبوك ينقذ عامل آسيوي أصيب في برج اتصالات

مدني تبوك ينقذ عامل آسيوي أصيب في برج اتصالات
المناطق _ تبوك
أنقذ الدفاع المدني بتبوك عامل آسيوي وذلك بعد ورود بلاغ عن طريق مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك يفيد بوجود حالة احتجاز في أعلى برج تابعة لإحدى شركات الاتصالات وذلك بحي المصيف ، وذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالعزيز بن فرحان الشمري بأنه بعد البلاغ على الفور تم تحريك الفرق الازمة للموقع وعند الوصول  تمكنت فرقة متخصصة  من فرق الانقاذ لدينا لمثل هذه الحوادث من الصعود والوصول لأعلى البرج الذي يرتفع عن مستوى سطح الأرض بحوالي ٤٥ م  فوجد عامل من الجنسية الآسيوية لديه شد عضلي في القدم وإجهاد صحي وبدني وبفضل الله تم إنزاله عن طريق الكرسي المخصص للإنزال وتم نقله للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر المتواجد بالموقع إلى مستشفى الملك فهد التخصصي لتلقي العلاج اللازم .
الجدير بالذكر ان مدير الدفاع المدني اللواء فاضل الشمراني كان حاضراً في موقع الحادث  مع عدداً من القيادات حتى انتهاء الحادث .

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