 ” مهارات الإعلام الجديد ” دورة تدريبية بـ تنمية محايل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2017 ميلاديا

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” مهارات الإعلام الجديد ” دورة تدريبية بـ تنمية محايل

” مهارات الإعلام الجديد ” دورة تدريبية بـ تنمية محايل
المناطق - محمد الغبيشي - محايل
تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة محايل بعد غد دورة تدريبية بعنوان ” مهارات الإعلام الجديد  ” وذلك بمقر اللجنة .  يقدمها الإعلامي بقناة صفا  الفضائية هادي العسيري .
وأوضح مقدم الدورة  أن الدورة تحتوي على عدد من المحاور منها مقدمة عن الإعلام الجديد والتقليدي ، التسويق وعلاقته بالإعلام ، الصحف الإلكترونية والإعلامي الموقف ، الإعلام والتسلط الفكري ، مفهوم القولبة ، صناعة الإعلامي البارع ، وأفاد إلى أنه سيكون هناك في ختام الدورة تجارب أداء لإكتشاف المذيعين المتميزين .
وتأتي هذه الدورة ضمن مجموعة الدورات والبرامج التي تنفذها اللجنة خلال العام الحالي .

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