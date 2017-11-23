” مهارات الإعلام الجديد ” دورة تدريبية بـ تنمية محايل

تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة محايل بعد غد دورة تدريبية بعنوان ” مهارات الإعلام الجديد ” وذلك بمقر اللجنة . يقدمها الإعلامي بقناة صفا الفضائية هادي العسيري .

وأوضح مقدم الدورة أن الدورة تحتوي على عدد من المحاور منها مقدمة عن الإعلام الجديد والتقليدي ، التسويق وعلاقته بالإعلام ، الصحف الإلكترونية والإعلامي الموقف ، الإعلام والتسلط الفكري ، مفهوم القولبة ، صناعة الإعلامي البارع ، وأفاد إلى أنه سيكون هناك في ختام الدورة تجارب أداء لإكتشاف المذيعين المتميزين .

وتأتي هذه الدورة ضمن مجموعة الدورات والبرامج التي تنفذها اللجنة خلال العام الحالي .