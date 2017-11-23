 امانة جائزة جازان تعلن عن تحديد موعد مسابقة فرع القرآن الكريم والسنة النبوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2017 ميلاديا

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امانة جائزة جازان تعلن عن تحديد موعد مسابقة فرع القرآن الكريم والسنة النبوية

امانة جائزة جازان تعلن عن تحديد موعد مسابقة فرع القرآن الكريم والسنة النبوية
المناطق _ جازان
أعلنت أمانة جائزة جازان للتفوق والإبداع ممثلة في فرع القرآن الكريم والسنة النبوية
عن تحديدي موعد مسابقة القران الكريم والسنة النبوية والذي تقرر أن يكون يوم السبت المقبل الموافق 14/3/1439  في تمام الساعة التاسعة صباحا
وبينت امانه الجائزة بأنه سيكون مقر المتسابقين للرجال بمسرح عمادة السنة التحضيرية بجامعة جازان بالمدينة الجامعية
ومقر المتسابقات للنساء بدار الفتاة جمعية القران الكريم بجازان.
متمنين للجميع التوفيق والنجاح في مسابقة فرع القران الكريم والسنة النبوية.

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