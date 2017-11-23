امانة جائزة جازان تعلن عن تحديد موعد مسابقة فرع القرآن الكريم والسنة النبوية

أعلنت أمانة جائزة جازان للتفوق والإبداع ممثلة في فرع القرآن الكريم والسنة النبوية

عن تحديدي موعد مسابقة القران الكريم والسنة النبوية والذي تقرر أن يكون يوم السبت المقبل الموافق 14/3/1439 في تمام الساعة التاسعة صباحا

وبينت امانه الجائزة بأنه سيكون مقر المتسابقين للرجال بمسرح عمادة السنة التحضيرية بجامعة جازان بالمدينة الجامعية

ومقر المتسابقات للنساء بدار الفتاة جمعية القران الكريم بجازان.

متمنين للجميع التوفيق والنجاح في مسابقة فرع القران الكريم والسنة النبوية.